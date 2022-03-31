شكرا لقرائتكم خبر عن 180 جولة تغلق 11 منشأة غذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية غرب الدمام 180 جولة رقابية على المنشآت الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فايز الشمري، أن إدارة صحة البيئة نفذت جولات ميدانية على مخابز المعجنات والحلويات ومنافذ بيع المواد الغذائية والملاحم، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها 180 منشأة، تم خلالها تحرير 77 مخالفة وإغلاق 11 منشأة وإتلاف قرابة نصف طن من المواد الغذائية، تطبيقا للائحة الغرامات والجزاءات.

وأكد الشمري تكثيف الجولات الميدانية على تلك المنشآت، لما تشهده من إقبال من قِبَل المستفيدين في هذه الفترة، لتلك الأنشطة، مشيرا إلى حرص البلدية ومسؤوليتها تجاه عرض وبيع المواد الغذائية بطريقة تضمن سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين. كما أكد على استمرار البلدية في جولاتها الميدانية لتحقيق الامتثال لجميع المنشآت، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات عبر مركز البلاغات 940