شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر "اليوم".. مواقف متعددة الأدوار بـ«مجمع الدمام الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أن رصدت (اليوم) الازدحامات الكبيرة على مواقف مجمع الدمام الطبي، ومعاناة العاملين بالمجمع والمراجعين، لإيجاد مواقف لمركباتهم، طرحت إدارة العقود والمشتريات بتجمع الشرقية الصحي، مزايدة لبناء مبنى مواقف متعدد الأدوار، وتشغيله.

مخالفات مروريةويشهد مجمع الدمام الطبي بالدمام اختناقات مرورية وأزمة في مواقف السيارات منذ فترة طويلة، الأمر الذي يصعب الحصول على مكان للمركبات خارج المستشفى، وعلى الطرقات الرئيسية، ما يضطر السيارات للوقوف أمام المنازل في الأحياء القريبة من المستشفى، الأمر الذي يعرضهم للمخالفات المرورية.

أهالي الأحياءواشتكى عاملون بالمجمع ومراجعون من المسافات الطويلة التي يضطرون إلى قطعها بين مكان الوقوف والمجمع، خاصة أن كثيرا منهم كبار في السن، مشيرين إلى تذمر أهالي الأحياء القريبة من وجود المركبات بشكل دائم أمام منازلهم.

آراء وتصورات(اليوم) استطلعت آراء مواطنين وتصوراتهم من بين أروقة المستشفى للوقوف على سلبيات وإيجابيات الوضع العام فيما يتعلق بالمشكلات اليومية التي يعانون منها أثناء مراجعة للمستشفى، وبالتحديد ركن مركباتهم.

حلول مناسبةوقال المواطن «إبراهيم الزومان»: إن مجمع الطبي بالدمام يعد أسوأ الأماكن التي يذهب إليها المراجع، نظرا إلى عدم وجود مواقف كافية للمراجعين، وإن إدارة المستشفى لم تجد حلولا مناسبة لهذا الأمر، موضحا أن كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يرهقون كثيرا من هذا الأمر.

أعداد قليلةفيما أكد المواطن «صادق المسباع» أن زوجته تعمل طبيبة بمجمع الدمام الطبي، وبسبب قلة المواقف، سواء للموظفين أو المراجعين، تضطر للخروج قبل الدوام بساعة وثلث، بينما الطريق لا يستغرق ثلث الساعة، ومع هذا تبدأ ساعة استحالة الحصول على موقف بين مواقف المجمع، والمباني المجاورة له، وتعاني الأمرين لإيجاد مكان لمركبتها، ما يضطرها إلى المشي بمسافات طويلة للوصول للمجمع.

حافلات دوريةواستشهد المواطن «أحمد عبيد» بفكرة المستشار السابق للتخطيط الإستراتيجي برجس البرجس، وهي إنشاء مواقف ذكية للمجمع، أو استغلال مواقف مسجد العيد المجاور، وتسيير حافلات دورية، متابعا: هذه الفكرة تستحق التعجيل بها.