شكرا لقرائتكم خبر عن «ألفة».. رفع مستوى البيئة الداخلية والخارجية بالأحياء الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، مبادرة «ألفة» للأحياء الشعبية بالمنطقة الشرقية، للمساهمة في رفع مستوى البيئة الداخلية والخارجية في تلك الأحياء، وذلك ضمن إطار الاجتماع التنسيقي الثاني للمبادرة، بحضور رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، وممثلين من القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي بالمنطقة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الجهات الحكومية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية، وممثلي القطاع غير الربحي من جمعيات «البر، وترميم، وجود النسائية، وفتاة الخليج النسائية، وأفق، وفتاة الأحساء، وحارف، ودرة، وإيفاء، ووميض، والتنمية بالخفجي».

وبينت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أمناء المجلس، أن مبادرة ألفة للأحياء الشعبية بالمنطقة الشرقية تنطلق بداية من شهر رمضان المبارك، وتستمر على مدار العام، وتستهدف توحيد جهود القطاعات الثلاثة في تبني المبادرات والمشاريع التنموية التي تستهدف خدمة الإنسان والمكان، عبر عدة قيم سامية؛ منها المسؤولية، والألفة، والتكاتف، والتآلف، والمواطنة الحقة، لتحقيق التكاملية في الأداء لما فيه مصلحة للصالح العام، وتعزيزا لتحقيق رؤية السعودية 2030 من محور التنمية المستدامة بجميع محافظات المنطقة الشرقية كافة، والمساهمة في رفع أداء المؤشر السعودي في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الأحياء، كما أنها جاءت متناغمة مع توجهات وتطلعات المجلس الإستراتيجية بمشاركة القطاعات، ومع نتائج دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية التي أطلقها المجلس سابقا.