شكرا لقرائتكم خبر عن «الحافلة السياحية».. مبادرة لإبراز مواقع القطيف الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «الحافلة السياحية»، والتي تستهدف تنمية الوعي السياحي، والتعريف بأهم مواقع الجذب السياحي في القطيف للمواطنين والمقيمين والزوار، وإبراز القطيف كوجهة رئيسية للسياحة، من خلال تنظيم العديد من الرحلات للمواقع الأثرية والتاريخية والزراعية والتجارية والمرافق العامة التي تزخر بها المحافظة.

على جانب آخر، واصلت بلدية صفوى أعمال رفع الأنقاض وإزالة المخلفات، ورفعت 3408 م3 أنقاضا مجهولة المصدر من صناعية صفوى «المدخل الجنوبي»، خلال الفترة من 13 -27 مارس الجاري، وتكثف متابعتها للمخالفين والمتسببين في التلوث البيئي والبصري.