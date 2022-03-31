شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة نادرة لبناء جدار بين غرف القلب في مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ولدت كلاريس بعيب خلقي في القلب لم تظهر مؤشراته وأعراضه إلا بعد 36 عاما؛ فقبل 4 أشهر أصيبت بجلطة دماغية تم تشخيصها وعلاجها في مستشفى الموسى التخصصي، ولأن رُب ضارة نافعة.. فقد قادت الأشعة والتحاليل أطباءنا لاكتشاف ثقب خلقي في قلب المريضة، والذي كان السبب الرئيسي لإصابتها بالجلطة.

قبل فريقنا التحدي والذي تمثل في موضع الثقب في مكان حرج داخل القلب، خلل هياكل وصمامات القلب، وخطورة أن يسبب التدخل اضطرابا في انتظام ضربات قلبها، لكن الفريق بقيادة الدكتور ميهمت كايا، استشاري جراحة القلب والصدر، استخدم مادة بيولوجية لبناء جدار بين غرف القلب وإعادة تكوينها لتصبح بكفاءة قلب الإنسان الطبيعي من الناحيتين الوظيفية والتشريحية. نجحت الجراحة وتماثلت كلاريس للشفاء وخرجت من المستشفى بعد 4 أيام.