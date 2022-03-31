شكرا لقرائتكم خبر عن .. وإضافة مجموعة ألعاب جديدة بالواجهة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مجموعة ألعاب جديدة في واجهة الخبر البحرية، استمرارا لجهود البلدية الرامية لزيادة وسائل الترفيه وألعاب الأطفال في المواقع كافة.

وانتهت البلدية من تصميم إعادة تطوير دوار البيرق في العزيزية، وتصميم إعادة تطوير دوار طريق الأمير تركي مع تقاطع طريق الملك فيصل، بما يسهم في انسيابية الحركة، ويعزز معايير السلامة المرورية، على أن يتم التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، كثفت البلدية أعمال مسح وتنظيف الشواطئ في الخبر، سعيا لتقديم أفضل الخدمات لمرتادي الشاطئ، إضافة إلى إزالة 63 حاجزا مخالفا، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، وإزالة الملوثات البصرية.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على المخابز، ومحال بيع المأكولات الرمضانية؛ استعدادا لشهر رمضان المبارك؛ للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها.