شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير حديقة الروضة بـ«عقربية الخبر».. وإنارة «الحزام الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، العمل بتطوير حديقة الروضة بحي العقربية على مساحة تتجاوز 3300م2 بما يتماشى مع نهضة التحديث التي تشهدها الخبر، وإعادة رصفها بالإنترلوك ووضع مسارات لذوي الإعاقة البصرية، مع المحافظة على الأشجار، وإعادة زراعتها بالمسطحات الخضراء.

كما بدأت البلدية أعمال تطوير وسفلتة ودهان وإنارة شارع الشفاء بحي الحزام الأخضر، ضمن جهودها في تحسين البنية التحتية وشبكة الطرق في الخبر.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030. وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».