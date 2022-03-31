شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تحفيز منسوبي الجهات الحكومية للعناية بمساجد الطرق «فكرة متميزة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالفكرة المتميزة التي حوتها مبادرة جمعية العناية بمساجد الطرق وقامت على تحفيز منسوبي الجهات الحكومية للمشاركة في تحسين خدمات مساجد الطرق واستدامتها.

مبادرة نوعية

جاء ذلك بمناسبة افتتاح مسجد منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، الذي بني على نفقة منسوبي الوزارة ضمن مبادرة نوعية تمثلت في إشراك كافة القطاعات الحكومية ومنسوبيها لخدمة مساجد الطرق، وذلك ببناء مسجد لكل جهة قائم على مساهمة منسوبيها ليحمل المسجد اسم تلك الجهة التي شاركت.

أداء الصلاةوأعرب سمو أمير الشرقية عن سعادته بافتتاح مسجد منسوبي وزارة الصحة الذي يقع في المنطقة الشرقية على طريق الرياض، ليمكن مستخدمي الطريق في المنطقة والمسافرين من دول الخليج من أداء الصلاة فيه.

تطور ملحوظوأضاف: سررت بالتطور الملحوظ في القطاع غير الربحي وخاصة النماذج الاحترافية في العمل، مثل ما تقدمه جمعية العناية بمساجد الطرق سواء في الجانب الفني وقيادتها لملف تحسين خدمات مساجد الطرق ومرافقها المختلفة والتي بدأ جميع مستخدمي الطرق يلمسونها على أرض الواقع، أو من خلال مبادراتها لضمان الاستدامة المالية لبرامجها ومشاريعها عبر الصندوق الوقفي لمساجد الطرق الذي قامت الجمعية بتأسيسه منذ سنتين أو من خلال شراكات الجمعية مع الكثير من الجهات الحكومية والجهات الداعمة.

برامج ومشاريع

ودعا سموه الجهات الداعمة ورجال الأعمال والمواطنين في المنطقة الشرقية لدعم برامج ومشاريع جمعية العناية بمساجد الطرق.

يذكر أن مسجد منسوبي الصحة هو المسجد الثالث الذي تم افتتاحه بعد مسجدي هيئة السياحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.