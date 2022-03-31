شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جهات حكومية ترسم ملامح «بيئة مدرسية آمنة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف برنامج «إدارة الأزمات والكوارث»، الذي استضافته إدارة تعليم المنطقة الشرقية، بمقر مبنى نشاط الطلاب بالدمام، ونظمته هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالشراكة مع الدفاع المدني، المساهمة في نشر الوعي بالكوارث المتوقع حدوثها بالمنطقة، والتدريب على جوانب الأمن من الأخطار المحيطة، وصولاً لتعلم مبادئ الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص إلى حزمة من المحاور التي جاءت في سياق البرنامج، بشقيه النظري والعملي، وهي ثلاثة محاور رئيسية انطلاقًا من محور إدارة الأزمات والكوارث، السلامة من الحرائق، وصولاً لمحور الإسعافات الأولية.

وأكد الحرص على تفعيل الخطوط العريضة والتوجيهات التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خاصةً فيما يتعلق بتهيئة السبل الكفيلة بخلق بيئة مدرسية آمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ومعلميهم، والتي يشدد على تبينها دائمًا مدير عام تعليم المنطقة د. سامي العتيبي، بما يسهم في تجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام ومواكبة التطوير المستمر لبرامج الأمن والسلامة المدرسية التي تتبناها وزارة التعليم تماشياً مع الاهتمام والدعم الكبير الذي تولية حكومتنا الرشيدة «أعزها الله» لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم باعتبارها إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.