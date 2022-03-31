شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عيادة ما بعد الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة عيادة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا ، تحت مسمى «أعراض كورونا طويلة المدى»، وذلك استمرارًا لجهودها في التصدي للجائحة وإكمال الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس. وتستهدف العيادة المرضى الذين تستمر لديهم الأعراض بعد شهر من الإصابة عبر إعداد الخطة العلاجية المناسبة لهم في المستشفيات الرئيسة بجميع مناطق المملكة، إذ يمكن حجز موعد في عيادات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا عن طريق الاتصال على «937».

يُذكر أن العيادة تستهدف المتعافين من «كوفيد-19» بعد شهر من الإصابة، واستمرت معهم الأعراض، حيث يُعاني البعض من أعراض تستمر أسابيع قليلة أو أكثر، ويُطلق عليها اسم «أعراض كورونا طويلة المدى»، علمًا بأن لكورونا طويلة المدى علامات وأعراضا أبرزها استمرار الأعراض بعد الإصابة لأكثر من 4 أسابيع، وظهور أعراض جديدة بعد 4 أسابيع من الإصابة، تؤثر بعضها على أيّ مكان من الجسم، إلا أن جميع الحالات تتحسن بمرور الوقت.