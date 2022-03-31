شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز المناخ المهني الصحي لطالبات جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت عمادة السنة التحضيرية بوكالة الشؤون التعليمية، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله الجامعي، أمس، فعالية «يوم التوعية التعليمي والمهني الصحي 2022»، والذي استهدف تثقيف الطالبات بأهمية وطبيعة البرامج الأكاديمية الصحية في الجامعة، وربطها من الناحية المهنية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي.

وأتاح اليوم، الذي جاء برعاية رئيسة الجامعة، د. إيناس العيسى، لطالبات السنة التحضيرية فرصة اللقاء بالأكاديميين بالكليات الصحية في الجامعة، والممارسين الصحيين في مستشفى الملك عبدالله الجامعي؛ للتعرف على المناخ المهني الصحي بما يكوّن لديهن تصورا لبيئة العمل الإكلينيكي والصحي، ويرفع النضج المعرفي لمستقبلهن العملي.

وتتزامن هذه الفعالية مع اختيار الطالبة لرغبات التخصص في الكليات الصحية بما يعينها على الاختيار، بناءً على معرفة وفهم شامل للبيئة الصحية ومجالاتها المتنوعة، وتأتي أهميتها في ربط الفائدة العلمية التي تخرج بها الطالبة بنواتج التعليم لمقررات السنة التحضيرية المهنية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.