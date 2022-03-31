شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر المؤقت على استيراد الدواجن التايلندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة من مملكة تايلند، وأبقت على استمرار الحظر المؤقت على بيض المائدة ومنتجاتها.

وجاء قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على تقارير التبليغ الفوري الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» التي تفيد بعدم وجود تفشٍّ جديد لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تايلند خلال الأعوام الأربعة الماضية، وزيارة الفريق الفني التابع لـ«الغذاء والدواء» لتايلند وتوصيته برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برقم «7-7-1428» وتاريخ 25/ 7/ 1429هـ بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها وتجهيزاتها، بسبب ظهور وتفشي وباء إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تايلند.