شكرا لقرائتكم خبر عن «ريادة الأعمال» يناقش أثر الذكاء الاصطناعي في زيادة الشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الرابع، في جلسات علمية، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية ونهضة ريادة الأعمال خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل جائحة كورونا وما ترتب عليها من تبعات.

وتناول المتحدثون أثر الذكاء الاصطناعي في تحول ريادة الأعمال، والاعتماد الكبير على الخوارزميات لزيادة حجم الشركات والأعمال، إضافة إلى المحركات الداخلية، ولوحة التحكم، وإجراء تجارب واختبار النجاح والفشل.

وتطرقوا إلى استخدام التقنيات الاجتماعية للتواصل مع المستهدفين وإيجاد مجتمع وفريق لديه رؤية وإدارة مالية، بأفكار جديدة في السوق، منوهين بدعم قيادة المملكة للمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال برنامج مسك التي تؤهل الشباب للدخول في مجال ريادة الأعمال ورفع مستوى الجودة.