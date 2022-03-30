إنارة النقاط السوداء

وتبلغ تكلفة مشروع إنارة التقاطعات السطحية بالطاقة الشمسية حوالى 2.5 مليون ريال لإنارة 8 تقاطعات سطحية بمنطقة نجران حيث تم الانتهاء من إنارة تقاطعين:
1- تقاطع طريق نجران/ السليل مع طريق الرياض/ يدمه
2- تقاطع طريق نجران مركز بهجة/ شرورة مع طريق شرورة/ السليل.
وجار العمل على إنارة باقى التقاطعات ضمن نطاق عمل المشروع.
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