إنارة النقاط السوداء

تجري وزارة النقل العمل على إنارة التقاطعات التي تتكرر بها الحوادث المرورية (النقاط السوداء) وبخاصة على طريق نجران - شرورة - السليل ضمن مشروع إنارة التقاطعات السطحية بالطاقة الشمسية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وتبلغ تكلفة مشروع إنارة التقاطعات السطحية بالطاقة الشمسية حوالى 2.5 مليون ريال لإنارة 8 تقاطعات سطحية بمنطقة نجران حيث تم الانتهاء من إنارة تقاطعين:

1- تقاطع طريق نجران/‏ السليل مع طريق الرياض/‏ يدمه

2- تقاطع طريق نجران مركز بهجة/‏ شرورة مع طريق شرورة/‏ السليل.

وجار العمل على إنارة باقى التقاطعات ضمن نطاق عمل المشروع.