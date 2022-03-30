إغلاق 27 محطة وقود بجدة

وأوضحت الأمانة أن بلدية أم السلم الفرعية رصدت عددًا من الملاحظات على محطات الوقود شملت عدم الالتزام بتركيب شاشات عرض أسعار الوقود وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، مبينةً أن الإغلاق جاء بعد انتهاء مهلة التصحيح المحددة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المحطات المخالفة.
يذكر أن اللائحة المعدلة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تضم عددًا من الاشتراطات، إذ ألزمت محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91)، إضافةً إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعًا للمستفيدين.
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