26 كم جار تنفيذها بطريق الرياض ـ الدمام

أولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طريق الرياض/ الدمام السريع طوال العقود الماضية اهتمامًا بالغًا كغيره من طرق المملكة، وقامت بتطويره ورفع مستوى ومؤشر جودته، وتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليه بشكلٍ دوري ومستمر، كما قامت في الفترة الأخيرة بتنفيذ عدد من الأعمال على هذا الطريق.

أعمال الصيانة

وشملت هذه الأعمال مواصلة الوزارة تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على الطريق رقم (40) بالمنطقة الشرقية، بإجمالي أطوال بلغ 100.70 كم في كلا الاتجاهين، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بأطوال 61.80 كم باتجاه الرياض، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال 35.20 كم، فيما يتبقى 26.60 كم من أطوال الطريق جاري تنفيذها، فيما نُفذت أعمال الصيانة الوقائية على الطريق بأطوال 38.90 كم باتجاه الدمام، والانتهاء منها بنسبة 100 %.

واستخدم 6 كشاطات إسفلتية، و7 فرادات إسفلتية، و12 رصاصة متنوعة، كما بلغت كمية الإسفلت المنفذ في (سطح + أساس) 342.183 طنًا، وبلغت كمية طبقة امتصاص الإجهاد على جسم الطريق 22.411 طنًا، فيما وصل إجمالي الأسفلت المنفذ على (سطح + أساس + طبقة امتصاص الاجهاد) لـ 364.594 طنًا.

مسارات وتقاطعات

ويعود إنشاء طريق الرياض/ الدمام السريع إلى عام 1961، حيث جرت الحاجة لإنشاء الطريق سعيًا لربط العاصمة بالمدن النفطية والاقتصادية بالمنطقة الشرقية، وقد استمرّ الطريق في خدمة سكان المملكة لأكثر من 60 عامًا.

ويخدم الطريق عددًا كبيرًا من المحافظات والقرى الواقعة على جانب الطريق، ويبدأ الطريق من شمال شرق الرياض انتهاءً بطريق الدمام - أبو حدرية السريع، ويبلغ مجموع أطوال طريق الرياض/ الدمام السريع نحو 383 كم، ويتكون هذا الطريق من اتجاهين تفصل بينهما جزيرة وسطية عرضها عشرون مترًا، ويتكون كل اتجاه من 3 مسارات، كما يبلغ عدد الجسور فيه 36 جسرًا، وتصل عدد التقاطعات إلى 19 تقاطعًا، وعدد 24 معبرًا سفليا.