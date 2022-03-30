9583 بلاغا عالجتها أمانة المدينة

كشفت أمانة منطقة المدينة المنورة عن أبرز البلاغات التي تمت معالجتها خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، والتي تتعلق بتحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية الرئيسية لجودة الحياة. مشيرةً الى أنه تم خلال تلك الفترة معالجة 9583 بلاغا تم رصده عبر تطبيق بلدي. وقدرت بلاغات رفع الحواجز الخرسانية من الطرق والميادين بـ 492، فيما وصلت بلاغات رفع مخلفات الهدم والبناء 769، والتشوهات البصرية 129، وإصلاح حفر الشوارع 4134، وصيانة الأرصفة المتهالكة 512.



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