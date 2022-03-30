مسجد لمنسوبي وزارة الصحة بالشرقية

أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بالفكرة المتميزة التي حوتها مبادرة جمعية العناية بمساجد الطرق، وقامت على تحفيز منسوبي الجهات الحكومية للمشاركة في تحسين خدمات مساجد الطرق واستدامتها، منوهاً بجهود الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجمعية.

جاء ذلك بعد افتتاح الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق الأمير سلطان بن سلمان، بمعية وزير الصحة فهد الجلاجل «عن بعد» مسجد منسوبي وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، والذي بني على نفقة منسوبي الوزارة ضمن مبادرة نوعية تمثلت في إشراك كافة القطاعات الحكومية ومنسوبيها لخدمة مساجد الطرق، وذلك ببناء مسجد لكل جهة قائم على مساهمة منسوبيها، ليحمل المسجد اسم تلك الجهة المشاركة.