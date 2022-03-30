أمير المدينة يدشن فرع ديوان المحاسبة

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، المبنى الجديد لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ورئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من مسؤولي الديوان. واطّلع أمير المنطقة خلال الجولة على المبنى الجديد للديوان، على مكوناته وإداراته وأقسامه التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية والمكتبية التي تمكن الديوان من أداء المهام الموكلة إليه والأعمال المنوطة به على مستوى المنطقة.

من جانبه أوضح رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري المبنى الجديد سيكون له الأثر الكبير في توفير البيئة المناسبة لمنسوبي فرع الديوان بمنطقة المدينة المنورة، لتحقيق إضافة نوعية في إنجازات ونتائج أعمال المراجعة التي يقوم بها الفرع على الجهات المشمولة برقابته، كما أكد أن الديوان ماضٍ في خططه التوسعية في سبيل تحقيق تطلعات القيادة وممارسة مهامه المناطة به في الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها.