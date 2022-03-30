أمير المدينة يدشن فرع ديوان المحاسبة

من جانبه أوضح رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري المبنى الجديد سيكون له الأثر الكبير في توفير البيئة المناسبة لمنسوبي فرع الديوان بمنطقة المدينة المنورة، لتحقيق إضافة نوعية في إنجازات ونتائج أعمال المراجعة التي يقوم بها الفرع على الجهات المشمولة برقابته، كما أكد أن الديوان ماضٍ في خططه التوسعية في سبيل تحقيق تطلعات القيادة وممارسة مهامه المناطة به في الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها.
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