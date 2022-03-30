نيابة عن خادم الحرمين.. خالد الفيصل يرعى حفل مئوية أم القرى

نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعى مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء أمس، حفل وزارة الإعلام بمناسبة مرور 100 عام هجري على صدور جريدة أم القرى؛ بحضور عدد من الأمراء والوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام؛ وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات بالعاصمة المقدسة.

وبعد أن أخذ الأمير خالد الفيصل مكانه في الحفل؛ عزف السلام الملكي؛ وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم.

عقب ذلك شاهد الفيصل والحضور فيلما بعنوان "قرن من الإعلام السعودي"؛ يحكي مسيرة وتطور جريدة أم القرى على مر الأزمنة.

مرحلة جديدة لأم القرى

بعد ذلك ألقى وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي كلمة عد فيها الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس " أم القرى" حدثاً مهماً ومناسبة للتقدير والوفاء لهذه الجريدة التي لم تنقطع عن التغطية الصحافية منذ صدور عددها الأول يوم الجمعة 15 جمادى الأولى 1343هـ لتشكل ذاكرة دوت الخليج؛ فهي تحمل تاريخه وتعد مرجع موثوق للمسيرة النظامية والقانونية لهذه البلاد.

وقال:" في احتفالنا اليوم بمئوية أم القرى نستذكر جيل الرواد الذين خدموا وطنهم من وزراء الإعلام والمسؤولين ورؤساء التحرير ومديري التحرير والمحررين والفنيين وكل من خدم هذه الصحيفة الرائدة، والذين كانت لهم بصمات واضحة في النقلات التاريخية التي شهدتها هذه الجريدة، وندعو بالرحمة لمن توفاه الله منهم وبالصحة والعافية لمن هم بيننا اليوم ".

وأضاف:" إن المملكة تعيش اليوم حراكاً غير مسبوق في القطاعات كافة ومنها الإعلام، وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إطلاق رؤية 2030 فإن الآمال كبيرة لصناعة إعلام مؤثر قادر على إيصال رسالة المملكة العربية السعودية إلى العالم؛ وسأعمل مع زملائي في منظومة الإعلام على تحقيق هذا الهدف السامي، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد ".

وأردف الدكتور القصبي، قائلا:" وتأكيدا على اهتمام وعناية الدولة فقد صدرت الموافقة السامية بنقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية لتشهدان مرحلة جديدة ونقلة كبيرة لكافة جوانب العمل الإعلامي والتحول الرقمي ".

5 مبادرات

وأعلن وزير الإعلام المكلف في سياق كلمته عن 5 مبادرات طموحة للرقي بصناعة الإعلام وتطويره في المملكة، تضمنت "إنشاء مركز الأرشيف الوطني للإعلام السعودي لأرشفة كافة الصور والوثائق، إنشاء متحف إعلامي سعودي لحفظ وتخليد الإرث الصحفي الوطني، إقامة ملتقى "أم القرى الإعلامي" يعقد كل عامين، إطلاق "ميدياثون" بالشراكة مع STC نحو أفكار إعلامية مستقبلية مبتكرة، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المؤسسات الصحفية السعودية للتحول الرقمي ".

تدشين العدد المئوي

ثم دشن أمير مكة العدد المئوي لجريدة أم القرى. كما ألقيت قصيدة شعرية بعنوان "قصيدة أم القرى" للدكتور عبدالعزيز بن عبدالمقصود خوجه.

وبعدها كرم الأمير خالد الفيصل رواد ومؤرخي جريدة أم القرى، ووزراء الإعلام السابقين، ثم التقطت الصور التذكارية للأمير خالد الفيصل مع المكرمين.

وفي ختام الحفل تسلم أمير مكة هدية تذكارية بهذه المناسبة.