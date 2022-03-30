شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: 5 مبادرات للرقي بصناعة الإعلام وتطويره في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف اليوم عن صدور الموافقة السامية بنقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية لتشهدان - بإذن الله- مرحلة جديدة، ونقلة كبيرة لجوانب العمل الإعلامي كافة، والتحويل الرقمي. وأكد الوزير أن المملكة تعيش اليوم حراكاً غير مسبوق في جميع القطاعات؛ ومنها الإعلام، وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إطلاق رؤية 2030، فإن الآمال كبيرة لصناعة إعلام مؤثر وقادر على إيصال رسالة المملكة.

كما إعلان القصبي عن خمس مبادرات طموحة؛ للرقي بصناعة الاعلام وتطويره في المملكة وهي:-

- إنشاء مركز الأرشيف الوطني للإعلام السعودي لأرشفة جميع الصور والوثائق.

- إنشاء متحف إعلامي سعودي؛ لحفظ وتخليد الإرث الصحفي الوطني.

كما تتضمن المبادرات؛

- إقامة ملتقى "أم القرى" الإعلامي ليعقد -بمشيئة الله- كل عامين.

- إطلاق "ميدياثون"؛ نحو أفكار إعلامية مستقبلية مبتكرة.

- إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المؤسسات الصحفية السعودية للتحول الرقمي.