إطلاق عيادة لأعراض كورونا طويلة المدى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا للتصدي للجائحة وإكمال الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس، أطلقت وزارة الصحة عيادة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، تحت مسمى «أعراض كورونا طويلة المدى» ، تستهدف المتعافين من (كوفيد 19) بعد شهر من الإصابة، واستمرت معهم الأعراض، حيث يعاني البعض من أعراض تستمر لأسابيع قليلة أو أكثر ويطلق عليها اسم «أعراض كورونا طويلة المدى»، علما أن لكورونا طويلة المدى علامات وأعراضا أبرزها استمرار الأعراض بعد الإصابة لأكثر من 4 أسابيع، وظهور أعراض جديدة بعد 4 أسابيع من الإصابة، تؤثر بعضها على أي مكان من الجسم، إلا أن المطمئن أن جميع الحالات تتحسن بمرور الوقت، ومع هذا فإن علاماته وأعراضه تختلف من شخص لآخر، لكن أبرز الملاحظات هي: السعال، وضيق التنفس، والإرهاق والتعب، وألم المفاصل والعضلات، ومشاكل النوم، وفقدان حاسة الشم والتذوق، والمزاج السيئ، إضافة إلى فقدان التركيز وضعف الإدراك. العيادة والحجز





تستهدف المرضى الذين تستمر لديهم الأعراض بعد شهر من الإصابة



إعداد الخطة العلاجية المناسبة لهم في المستشفيات الرئيسة



يمكن حجز موعد في عيادات ما بعد الإصابة بالفيروس



الحجز عن طريق الاتصال على «937»





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