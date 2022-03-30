شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء»: المراقب ليس للمخالفات بل للتصحيح أيضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن دور المفتش والمراقب الميداني اليوم لم يعد محصورا في رصد وتحرير المخالفات فقط، وإنما مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على تصحيح وإزالة المخالفات؛ ليكون مسهما في تطوير الصناعة وجذب الاستثمار.

وأشاد بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها المفتشون والمراقبون الميدانون، مثمنا كل التضحيات والجهود التي يؤدونها لضمان سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية المقدمة للمواطن والمقيم.

وأوضح في كلمة له بمناسبة «يوم المفتش والمراقب الميداني أن جودة عمل مفتشي «الغذاء والدواء» وجودة العمليات التفتيشية تقاس وتتابع وفق مؤشرات أداء تراجع بشكل دوري، إضافة إلى الحرص على تنمية مهارتهم وقدراتهم، وإحاطتهم بالإجراءات المطلوبة قبل وأثناء وبعد الزيارة التفتيشية، التي تشتمل أيضا على تقديم المعرفة وتوعية العاملين في المنشآت.

و أشاد بكفاءة مفتشي «الهيئة» ومساعدتهم في تطوير منظومة التفتيش عند بعض دول العالم من خلال المشاركة في ندوات ومؤتمرات وعقد دورات تدريبية وورش عمل، إضافة إلى اعتماد تلك الدول على نتائج تقارير مفتشي «الغذاء والدواء».

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