«الغذاء والدواء»: المراقب ليس للمخالفات بل للتصحيح أيضا

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وأشاد بالأدوار الكبيرة التي يقوم بها المفتشون والمراقبون الميدانون، مثمنا كل التضحيات والجهود التي يؤدونها لضمان سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية المقدمة للمواطن والمقيم.
وأوضح في كلمة له بمناسبة «يوم المفتش والمراقب الميداني أن جودة عمل مفتشي «الغذاء والدواء» وجودة العمليات التفتيشية تقاس وتتابع وفق مؤشرات أداء تراجع بشكل دوري، إضافة إلى الحرص على تنمية مهارتهم وقدراتهم، وإحاطتهم بالإجراءات المطلوبة قبل وأثناء وبعد الزيارة التفتيشية، التي تشتمل أيضا على تقديم المعرفة وتوعية العاملين في المنشآت.
و أشاد بكفاءة مفتشي «الهيئة» ومساعدتهم في تطوير منظومة التفتيش عند بعض دول العالم من خلال المشاركة في ندوات ومؤتمرات وعقد دورات تدريبية وورش عمل، إضافة إلى اعتماد تلك الدول على نتائج تقارير مفتشي «الغذاء والدواء».
الغذاء والدواء والتطور التقني
- تفعيل وتنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات
- الاستفادة من التقنيات الرقمية والأجهزة الذكية والذكاء الصناعي في رصد وتتبع المخالفات
- شراكة مع الجهات ذات العلاقة مثل:
- تتبع وقياس درجات الحرارة والرطوبة للمركبات ومستودعات الغذاء والدواء عبر منصة «وصل» بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.
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