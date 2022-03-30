استقبال طلبات الاعتكاف خلال رمضان بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية أن التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام سيبدأ في غرة شهر رمضان المبارك وحتى الخامس منه، عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الالكتروني، كما خصصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله 119 في الساحات الغربية من المسجد الحرام. وأكد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، ضرورة التعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة المتبعة داخل المسجد الحرام، ومراعاة الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف، مؤكدا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تخلي مسؤوليتها في حال فقدان أغراض المعتكفين.



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