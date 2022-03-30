إعلانات مخالفة تحيل منصة عقارية للأمن العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الهيئة العامة للعقار إحدى المنصات العقارية الالكترونية المرخصة من الهيئة إلى الأمن العام، وذلك لمخالفتها معايير ترخيص المنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية بنشرها إعلانا عقاريا مخالفا، حيث قامت الهيئة بإصدار قرار تعليق ترخيص المنصة. وأكدت الهيئة القيام بدورها الرقابي على الالتزام بأحكام ضوابط ترخيص المنصات العقارية الالكترونية، وإحالة المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، وتسعى الهيئة من خلال هذا الدور إلى تحقيق الامتثال في القطاع العقاري، وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، بحوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وخدمة الشركاء؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا يتميز بالثقة والابتكار.



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