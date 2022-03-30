شكرا لقرائتكم خبر 27 خدمة وبرنامجا لاستقبال ضيوف الرحمن في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لشهر رمضان المبارك بأكثر من 27 برنامجا وخدمة، حيث تنوعت البرامج بين ميدانية وخدمية ووقائية.

وأكد وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن البرامج والخدمات تعمد لتيسير أداء قاصدي المسجد الحرام للنسك والعبادات عبر عدد من الإدارات التابعة للوكالة التي يتوزع موظفوها في جنبات المسجد الحرام وساحاته ومرافق الرئاسة.

جولات ميدانية

وأشار الجابري إلى أن إدارة سقيا زمزم تعمل لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب، إضافة إلى الإشراف على تعبئة الحافظات.

وتعمل إدارة خدمات التنقل على تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، التي يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام، وهي «مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة، وسلم الأرقم، والمروة فوق سطح دورات القشاشية وسلم باب أجياد وجسر أجياد»، كذلك عبر تطبيق (تنقل) للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين للاستفادة من خدمة العربات لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

التغيرات المناخية

وتوفر الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة عمليات التعقيم على مدار الساعة لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات، كما تقوم الإدارة بتوفير الكمامات وتفعيل الروبوتات الذكية وأجهزة البايوكير ومراقبة الأجواء والتغيرات المناخية لخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

ويتركز دور إدارة تعزيز الجوانب الإيجابية حول رصد الملاحظات ومعالجتها، وذلك بتقديم خدماتهم داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية والمرافق المحيطة به.

وتعمل الإدارة العامة للحركة والخدمات اللوجستية على صيانة المركبات الخاصة بالرئاسة بشكل دوري، ويقوم بذلك فريق عمل مكون من كوادر شباب سعوديين مؤهلين وعلى كفاءة عالية في مجال صيانة السيارات بأعلى أداء، حيث جرى تجهيز ورش متطورة وفق المعايير المطلوبة.

من خدمات وبرامج الرئاسة لشهر رمضان:

