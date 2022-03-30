البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يستعرض الجهود المملكة في اليمن على هامش المشاورات اليمنية – اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المعرض المقام في مقر الأمانة العامة لمجلس دول الخليج العربية على هامش المشاورات اليمنية – اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المدة من 29 مارس إلى 7 إبريل، لتسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية.
وقدّم وفد البرنامج من خلال هذه المشاركة عرضاً تعريفياً لزوّار المعرض من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، ولعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية في اليمن، والتي بلغت (207) مشروعات ومبادرات تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة؛ للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
وأطلع الوفد المشارك في المعرض الزوّار على المحافظات المستفيدة من المشاريع والمبادرات التنموية في اليمن، كما شارك البرنامج قصصاً للمستفيدين من البرنامج، وعرض فيديوهات لمشاريع ومبادرات البرنامج التنموية التي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، كما قُدّم للزوّار مطبوعات وبروشورات وهدايا تذكارية .
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