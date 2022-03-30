إعدام 3 أشخاص بتهمة خطف واغتصاب سيدة

محمد بن مسعود - الدمام - قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقا بتهمة خطف عاملة بمصنع ملابس جاهزة، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة بها بتصويرها بدون رضاها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي، عندما تلقت قوات الأمن بلاغا من عاملة بمصنع ملابس جاهزة، وتبلغ من العمر 43 عاما، يفيد بأنها حال استقلالها مركبة التوك توك أثناء عودتها من محل عملها، قام 3 أشخاص باستدراجها إلى أحد الأراضي الزراعية والتعدي عليها وسرقتها كرها عنها وتصويرها تحت تهديد السلاح الأبيض، وفقا لليوم السابع.

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وقامت قوات الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، وتبين من التحريات صحة الواقعة وتحديد هوية المتهمين، حيث قام أحد المتهمين بالتوجه إلى مكان عمل المجني عليها بأحد مصانع الملابس الجاهزة، وطلب توصيلها لمحل إقامتها حيث هو من كان يقوم بتوصيلها من وإلى العمل ثم قام باستدراجها إلى إحدى الأراضي الزراعية وقام بالاتصال بالمتهم الثاني والثالث وقاموا بالتعدي عليها بالتناوب وسرقتها كرها عنها وتصويرها تحت تهديد السلاح الأبيض.