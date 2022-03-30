السعوديه آل عابد يستقبلون المعزين في فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل عابد المعزين والمواسين من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم عميد أسرتهم يوسف محمد عابد، الذي وافته المنية أمس (الثلاثاء)، وصلي عليه بمسجد الجفالي، ودفن بمقبرة أمنا حواء.
والفقيد والد الدكتور سراج عابد، وشقيق الكابتن طارق.
يذكر أن غدا (الخميس) ثاني أيام العزاء بمنزل الفقيد في حي الزهراء.
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