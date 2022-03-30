أجنحة حكومية تقدم خدماتها لزوار تمور الجوف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

تقدم عدد من القطاعات الحكومية خدماتها لزوار مهرجان تمور الجوف المقام في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل.

ويشارك بنك التنمية في جناح يقدم الاستشارات ويجيب على الاستفسارات حول خدمات البنك وما يقدمه من تمويل، فيما يقدم جناح وزارة التجارة تعريفاً ببرامجه وبوابته الإلكترونية، كما تشارك مدينة دومة الجندل الصحية، من خلال التعريف ببرامجها لجميع شرائح المجتمع.

وتشارك جامعة الجوف في المهرجان من خلال تقديمها عدداً من الفحوصات الطبية الحيوية والتحاليل، فيما تتيح “جمعية قدوة” الاشتراك لزوار المهرجان برامج الكفالة، فيما يشارك الدفاع المدني بجناح يعرض فيه مجموعة من الآليات وطرق التعامل معها، ويعرف بطفايات الحريق المنزلية وطرق استخدامها، وتشارك بلدية محافظة دومة الجندل كمنظم للمهرجان يقدم خدمات عامة للزوار، ويعرض نادي الجوف الأدبي مطبوعاته وإصداراته ويقدمها للزوار، كما يشارك جناح الأمن العام ويعرف الزوار بواباته الإلكترونية، ويعرض طلاب كلية التقنية بدومة الجندل اختراعاتهم وابتكاراتهم في جناح الكلية، فيما يقدم جناح الهلال الأحمر الخدمات الإسعافية للزوار، ويشارك مجلس شباب الجوف في جناح يعرف الشباب بأنشطته ويتيح لهم المشاركة والانضمام للمجلس.