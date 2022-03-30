إنطلاق حملة إزاحة الرمال في لحج

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق صندوق صيانة الطرق والجسور -المركز الرئيسي بالعاصمة عدن حملة لإزاحة الرمال من خط الحسيني بمحافظة لحج. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وجاءت الحملة بإشراف من المهندس مانع يسلم بن يمين وزير الاشغال العامة والطرق والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة بالصندوق حرصاً على حياة المواطنين والمسافرين. وتقوم الفرق الفنية بالمؤسسة العامة للطرق والجسور في إزاحة الرمال من بقية المناطق المعرضة للزحف الصحراوي وتحرك الرمال إلى خطوطها الأسفلتية. ويعد خط الحسيني الرابط بين لحج وأبين من أكثر الخطوط تعرضا للزحف الصحراوي وتحركا للرمال عليه. وقال المهندس عباس صالح احمد مسؤول الصيانة بصندوق صيانة الطرق والجسور أن ازاحة الرمال تأتي ضمن خطة الصندوق واهتمام المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الادارة للحفاظ على سلامة المسافرين. الجدير بالذكر ان حملة إزاحة الرمال تأتي بالتزامن مع حملة مستمر في خط العلم دوفس والخط الدائري في ابين إضافة الى خط المخا عمران في عدن. صادر عن: وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور- المركز الرئيسي عدن.

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