محمد بن مسعود - الدمام - إحياء اليوم العالمي للشعر بمشاركة نخبة من شعراء تعز ومواهب طلابية في الجند

نظم قسم الأنشطة الطلابية في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، فعالية لإحياء اليوم العالمي للشعر، برعاية عمادة شؤون الطلبة، حيث يعتبر الشعر أحد مظاهر الهوية اللغوية للأمم ووسيلة للتعبير، والمناسبة هي احتفاء بقوة الكلمة ومتعة نسجها، كما أنها فرصة لإبراز التنوع اللغوي العالمي.

وشارك في الفعالية نخبة من الشعراء في محافظة تعز وهم: الدكتور عبدالمنعم الشيباني، الأستاذ أحمد الجبري و الدكتور معاذ الحسني، الذين استمعوا لمشاركات الطلاب الموهوبين في المسابقة الشعرية وقاموا بتقييمها، كما ألقى الشعراء عددا من القصائد الوطنية والأدبية التي نالت استحسان الحاضرين.

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وأشار الدكتور معاذ الحسني إلى أهمية اليوم العالمي للشعر، كمناسبة عالمية أقرتها منظمة اليونسكو في دورتها الثلاثين عام 1991، حيث اختارت 21 مارس كتاريخ للاحتفال بالشعر ، بهدف “تجديد الاعتراف وإعطاء زخم للحركات الشعرية الوطنية والإقليمية والدولية”، بحسب اليونسكو.

واختتمت الفعالية بتكريم الطلاب المشاركين بالمسابقة، وضيوف الفعالية، بحضور أمين عام الجامعة الدكتور أمين الحيدري، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الوهابي.