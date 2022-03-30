شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ونظيره البحريني يبحثان فرص التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم (الأربعاء) في مملكة البحرين، بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بهدف تعزيز العلاقات العدلية بين البلدين الشقيقين. وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عبدالله البوعينين، والنائب العام علي البوعينين.

وتناول اللقاء سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي والعدلي، وبحث فرص التعاون والشراكة، والاطلاع على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال القضاء والتنفيذ، والإجراءات العدلية المعنية بحماية الأسرة، و التدريب العدلي والقضائي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات الرقمية.

وتنطلق الزيارة من العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة التي تتسم باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورًا مطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة.