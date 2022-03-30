مشروع قضائي جديد للارتقاء بمستوى خدمات الصلح

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وأبرمت الاتفاقيات بين مركز المصالحة وجهات تشاركية ضمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمحامين، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، وجمعية المودة للتنمية الأسرية، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، ومركز ناجز للخدمات العدلية.
وأوضحت الوزارة أن المصلح المسجل يقصد به المصلح التابع لجهة متخصصة في مجال المصالحة التي سجلت من قبل المركز لتقديم خدمات الصلح وتسوية النزاعات عبر منصة تراضي وفق قواعد العمل في مكاتب المصالحة.
وأكدت الوزارة أن مشروع المصلح المسجل يستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصلح من خلال توفير قنوات متعددة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للمساهمة في الصلح والتوسع في خدمة المسارات كافة، وتحقيق الجودة العالية في خدمات الصلح عبر استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة. وتقديرا لما يحمله المشروع من أهمية دشنت الوزارة المرحلة التجريبية للمشروع للتأكد من جودة مخرجاته.
وثائق الصلح
- 100 ألف وثيقة عبر منصة تراضي
- 500 مصلح ومصلحة
- 500 ألف جلسة صلح عن بعد
- 1.5 مليون مستفيد من المنصة
- 45 مصلحا بمركز المصالحة
- 15 ورشة عمل تدريبية للجهات المسجلة
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