شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 170 كائنا فطريا في محمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الدكتور محمد قربان، أن مبادرات الإطلاق تأتي ضمن برامج المركز لإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض واستعادة التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويعزز التوازن البيئي ويرسخ مفهوم الاستدامة البيئية.
فيما أكد عبدالله العامر، أن هذه المبادرة تهدف لزيادة التنوع الأحيائي في المحمية مما يسهم في تعزيز التوازن البيئي، ويحقق الأهداف التنموية البيئية المرتبطة باستعادة الحياة الفطرية في أراضيها وتحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030.
يذكر أن المركز ينفذ أبحاثا تتعلق بظروف عيش الظباء والمها وتنقلاتها لتوفير معلومات عن التوقيت الجيد وتركيبة المجموعات المخطط إطلاقها بالمحميات بشكل دوري، كما يتابع ويرصد المركز التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل محمية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية في البيئة البرية.
أرقام من المحمية
الكائنات الفطرية التي تم إطلاقها
- 50 من المها الوضيحي
- 100 من ظباء الريم
- 20 وعلا جبليا
- 1000 كائن فطري يتم إطلاقها الموسم الحالي
- 785 كائنا فطريا تم إطلاقها
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