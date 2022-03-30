إطلاق 170 كائنا فطريا في محمية الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية أمس 170 كائنا فطريا مهددا بالانقراض في محمية الطبيق التابعة لمحمية الملك سلمان الملكية، وذلك ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في جميع مناطق المملكة، بحضور مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس اللجنة التنفيذية الأمير متعب بن فهد الفيصل والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر.

وأوضح الدكتور محمد قربان، أن مبادرات الإطلاق تأتي ضمن برامج المركز لإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض واستعادة التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية ويعزز التوازن البيئي ويرسخ مفهوم الاستدامة البيئية.

فيما أكد عبدالله العامر، أن هذه المبادرة تهدف لزيادة التنوع الأحيائي في المحمية مما يسهم في تعزيز التوازن البيئي، ويحقق الأهداف التنموية البيئية المرتبطة باستعادة الحياة الفطرية في أراضيها وتحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن المركز ينفذ أبحاثا تتعلق بظروف عيش الظباء والمها وتنقلاتها لتوفير معلومات عن التوقيت الجيد وتركيبة المجموعات المخطط إطلاقها بالمحميات بشكل دوري، كما يتابع ويرصد المركز التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل محمية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية في البيئة البرية.

أرقام من المحمية

الكائنات الفطرية التي تم إطلاقها

