الفيصل يستقبل رحال الوطن

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وشكر الفيصل عسيري على هذه البادرة التي تعكس الصورة الإيجابية عن الوطن وأبنائه، الذي انطلق في جولته قاطعا خلالها ما يزيد عن 11500 كلم على دراجته النارية متنقلا بين المدن السعودية، لتمتد إلى دول مجلس التعاون والأردن.
فيما حث عسيري الجميع على إبراز الوجه الحضاري للمملكة ونقل هذه الصورة للعالم.
وتهدف جولة الرحالة السعودي إلى دعم السياحة الداخلية في المملكة وإبراز ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار، كما ترمي إلى تحفيز الرياضيين على دعم مناطقهم والتأثير الإيجابي في مجتمعهم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة والتحفيز على تنفيذ المبادرات والتعاون في تنفيذها مع مؤسسات الدولة في حملاتها التوعوية وبرامجها الهادفة وأنشطتها المختلفة.
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