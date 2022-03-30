«الصحة» توقع مذكرة تفاهم لدعم الإدارة والجودة

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وتأتي المذكرة امتدادا لجهود برنامج أداء الصحة في العمل بشكل تشاركي ومتكامل مع الجهات والإدارات المعنية في المنظومة الصحية، وكذلك الجمعيات العلمية والمهنية والقطاع غير الربحي التي بدورها ستسهم في خلق المزيد من فرص التطوير والتحسين في القطاع الصحي.
يذكر أن برنامج أداء الصحة هو أحد البرامج الممكنة لرؤية المملكة 2030 في مجال إدارة وتحسين الأداء، حيث يهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
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