شكرا لقرائتكم خبر «الصحة» توقع مذكرة تفاهم لدعم الإدارة والجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها لبناء شراكات وطنية وإقليمية ودولية وتبادل الخبرات والمعارف مع المختصين، وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم أمس، مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية، تضمنت التفاهم والتعاون في مجالات القيادة والجودة وإدارة الأداء في المنظمات الصحية، إلى جانب خدمات التدريب والتعليم المستمر ومشاركة الخبرات والإسهام في البرامج المشتركة، وعدد من مجالات التعاون.

وتأتي المذكرة امتدادا لجهود برنامج أداء الصحة في العمل بشكل تشاركي ومتكامل مع الجهات والإدارات المعنية في المنظومة الصحية، وكذلك الجمعيات العلمية والمهنية والقطاع غير الربحي التي بدورها ستسهم في خلق المزيد من فرص التطوير والتحسين في القطاع الصحي.

يذكر أن برنامج أداء الصحة هو أحد البرامج الممكنة لرؤية المملكة 2030 في مجال إدارة وتحسين الأداء، حيث يهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.