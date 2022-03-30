شكرا لقرائتكم خبر المعهد الملكي للفنون التقليدية يختتم فعالية «تليد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتملت الفعالية مجموعة من كبار حرفيي المملكة، ومتخصصين وباحثين، كما أتاحت المجال لجميع المجتمع فرصة المشاركة في فعاليات فنية تعكس الهوية التراثية، لإثراء المجال الثقافي والاحتفاء بالأصالة، كذلك احتوت على مساحات تفاعلية مثرية يكتشف خلالها الزوار تاريخ الفنون التقليدية ويعيش تفاصيلها الصغير والكبير بطرق تفاعلية مبتكرة.
وخصصت الفعالية للراغبين في التعلم والانغماس في مساحة داخل مبناه الرئيس، اشتملت على حوارات ثقافية مع مختصين وخبراء محليين ودوليين ناقشوا خلالها أبرز المواضيع التي تختص بالفنون التقليدية ورؤية المعهد، وورش عن القهوة السعودية تزامنا مع عام القهوة السعودية 2022، والألوان الطبيعية والأزياء التقليدية.
الفعاليات:
- النحت على الخشب
- القط العسيري
- النسيج التقليدي (السدو)
- الفخار وصهر المعادن
- وزري البشوت
- البناء بالطين
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