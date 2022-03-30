إنفاذا لتوجيهات القيادة.. المملكة تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، أودعت المملكة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة. ويأتي ذلك امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة ومصر، وتأكيدا ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



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