منظم المياه: لائحة حقوق محدثة قريبا

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وأوضح في تعقيب على ما نشرته «مكة» عن غياب لائحة إجراءات تضمن حقوق مستخدمي المياه، في عدد 22 مارس الحالي، بعنوان «حقوق لمستخدمي القطاعات الخدمية عدا المياه الوطنية»، أنه الجهة المسؤولة عن تنظيم أنشطة المياه باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، بعد أن أسندت وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أشهر مهام تنظيم المياه لوكالة الوزارة للشؤون التنظيمية «منظم المياه».
وبين أنه بناء على ذلك أصدر منظم المياه في 12 / 08 / 1442هـ أول دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، يتضمن القواعد المحددة للعلاقة بين المرخص لهم والمستهلكين، بهدف توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به وبجودة عالية وبأسعار تنافسية معقولة، بما يكفل حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة والمصلحة العامة. كما أنشأ المنظم من باب حماية حقوق المستهلكين في قطاع المياه منصة الكترونية تمكن المستهلك من تصعيد شكاوى المياه والصرف الصحي على مقدمي الخدمة، في حال عدم الرضى عن نتيجة الحل المقدم من مقدمي الخدمة.
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