الدمج يتصدر 5 احتياجات لذوي الإعاقة في التعليم

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وقال «إن توفير الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة يحقق حياة كريمة لهم، ويمكنهم من النمو والازدهار ليتمكنوا من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.
وبذلت المملكة جهودا كبيرة لدمج الأطفال من ذوي الإعاقة في برامج رياض الأطفال، وركزت وزارة التعليم على الأساسيات لنمو الطفل العادي ومن ذوي الاحتياجات الخاصة جسديا واجتماعيا وعاطفيا وعقليا، وكذلك نموهم خلال المراحل التي تمتد من عمر 3 سنوات حتى 8 سنوات. ويترتب تقدم الطفل في كل مرحلة بناء على ما حققه خلال المرحلة التي تسبقها.
وتضمن المملكة توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. كما تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وتحرص على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه. وتعمل على معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
إحصاءات
7.1 % نسبة ذوي الإعاقة بالنسبة للسكان في المملكة
1.445 مليون إجمالي عدد ذوي الإعاقة في المملكة
05 احتياجات:
- تحديد مدى إمكانية دمجهم مع غيرهم.
- تحديد حاجتهم إلى رعاية واهتمام خاص.
- تقبل المجتمع لاختلاف الاحتياجات بينهم.
- دراسة مناسبة لاحتياجاتهم.
- برامج تدريبية وتهيئة المرافق لهم.
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