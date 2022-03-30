مشروع لتصميم درس تفاعلي يدعم التعليم بالمحاكاة

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وحسب المشروع، يصمم المعلم درسا أو وحدة تعليمية باستخدام لعبة «ماين كرافت» ما يدعم التعلم بالمحاكاة والتعلم القائم على اللعب ويعزز مهارات القرن الحادي والعشرين ومنهجية ستيم (STEِAM) في بيئة افتراضية تعطي الطالب مساحة آمنة للإبداع والابتكار، ويتم عمل فيديو لشرح المشروع ثم يرفع الدرس على المنصة المعتمدة تمهيدا لعرضه على مكتبة الدروس الرقمية لإثراء المحتوى التعليمي الرقمي. ويستهدف المشروع جميع المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العالم من القطاع الحكومي والأهلي والمدارس الدولية والمدارس السعودية في الخارج.
ويمكن تصميم التجارب الافتراضية الآمنة في لعبة «ماين كرافت» و استخدامها في العلوم والكيمياء عن طريق استخدام معمل الكيمياء الافتراضي الذي يوفر بيئة آمنة، كذلك في مادة الفيزياء والجيولوجيا والاجتماعيات أستطيع الاستفادة من المسطحات والأنهار والمياه والتربة لمحاكاة البيئة الحقيقية.
وللمشاركة في المسابقة نصحت الوزارة باستخدام الوضع الإبداعي (creative)، لأن اللاعب في هذا الوضع لديه حق الوصول إلى كمية لا حصر لها من الكتل والعناصر المتاحة الموجودة في المخزون. كما أن اللاعبين غير معرضين لنهاية الحياة في اللعبة، بالإضافة إلى كثير من المزايا غير الموجودة في survival مثل ميزة الطيران.
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