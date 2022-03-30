تحري رؤية هلال رمضان مساء اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال رمضان مساء اليوم.

وجاء في إعلان المحكمة أنه نظرا لما تضمنه القرار رقم 155 / هـ وتاريخ 30 / 7 / 1443هـ أن يوم الخميس 30 / 7 / 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 3 / 3 / 2022م هو المكمل لشهر رجب لعام 1443هـ ثلاثين يوما، وأن يوم الجمعة 1 / 8 / 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 4 / 3 / 2022م هو غرة شهر شعبان لعام 1443هـ، وبناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 / 4 / 2022 م.

ودعت من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وأن من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.