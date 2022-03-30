23 % من الموظفين يفضلون 6 صباحا لدوام رمضان

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وكانت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية أصدرت أخيرا تعميما يتضمن كافة المواعيد والأوقات الخاصة بالدوام خلال شهر رمضان لعام 1443 هـ ، وأوضحت أنه يجب أن ألا تتجاوز عدد ساعات العمل 6 ساعات باليوم، ولا تزيد عن 36 ساعة عمل في الأسبوع، ويجب عدم تشغيل العامل لمدة أكثر من 8 ساعات باليوم الواحد أو لمدة تزيد عن 48 ساعة بالأسبوع الواحد في المملكة العربية السعودية.
كما تم تحديد أوقات الدوام للموظفين العاملين في القطاعات الحكومية ب 5 ساعات بدءا من الساعة 10.00 صباحا حتى الساعة 03.00 عصرا، كما تم تقسيم الموظفين في كافة القطاعات الحكومية على 3 مجموعات بمواعيد مختلفة.
نتائج الاستطلاع
- 7 % الخامسة صباحا
- %23 السادسة صباحا
- %11 السابعة صباحا
- %11 الـ8 مساء
- %11 التاسعة صباحا
- 4 % العاشرة صباحا
- %16 الـ 12 ظهرا
- %8 الـ 8 مساء
- 9 % العمل عن بعد
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