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23 % من الموظفين يفضلون 6 صباحا لدوام رمضان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع أجراه معهد الإدارة العامة أن % 23 من الموظفين يرغبون في أن تكون السادسة صباحا موعدا للدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك، فيما اقترح 8% أن يكون في الثامنة مساء، بينما رأى % 9 أن الأنسب هو أن يكون العمل عن بعد خلال الشهر الفضيل.

وكانت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية أصدرت أخيرا تعميما يتضمن كافة المواعيد والأوقات الخاصة بالدوام خلال شهر رمضان لعام 1443 هـ ، وأوضحت أنه يجب أن ألا تتجاوز عدد ساعات العمل 6 ساعات باليوم، ولا تزيد عن 36 ساعة عمل في الأسبوع، ويجب عدم تشغيل العامل لمدة أكثر من 8 ساعات باليوم الواحد أو لمدة تزيد عن 48 ساعة بالأسبوع الواحد في المملكة العربية السعودية.

كما تم تحديد أوقات الدوام للموظفين العاملين في القطاعات الحكومية ب 5 ساعات بدءا من الساعة 10.00 صباحا حتى الساعة 03.00 عصرا، كما تم تقسيم الموظفين في كافة القطاعات الحكومية على 3 مجموعات بمواعيد مختلفة.

نتائج الاستطلاع


  • 7 % الخامسة صباحا
  • %23 السادسة صباحا
  • %11 السابعة صباحا
  • %11 الـ8 مساء
  • %11 التاسعة صباحا
  • 4 % العاشرة صباحا
  • %16 الـ 12 ظهرا
  • %8 الـ 8 مساء
  • 9 % العمل عن بعد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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