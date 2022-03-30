غرس 500 شجرة بمتنزه الملك سلمان البري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس المرحلة الـ14 من المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة، في محمية الكشافة بمتنزه الملك سلمان البري في الرياض، بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، ورئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية الأميرة سما بنت فيصل، وعدد من مسؤولي القطاعات الكشفية، ومن الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي.

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله الفهد أن المرحلة الحالية من المشروع الذي تطلقه تحت شعار «السعودية الخضراء» بمتنزه الملك سلمان البري، قد شهد تطورا في كثير من برامجه وفعالياته بما ينسجم مع رؤية المملكة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن مبادرة غرس (200.000) ألف شتلة، ونثر (10.000.000) عشرة ملايين بذرة خلال العام الحالي 2022م.

وتضمن احتفال التدشين غرس أكثر من 500 شجرة، وتكريم القطاعات والجمعيات والمؤسسات المشاركة في حفل التدشين.