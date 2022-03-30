شكرا لقرائتكم خبر غرس 500 شجرة بمتنزه الملك سلمان البري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله الفهد أن المرحلة الحالية من المشروع الذي تطلقه تحت شعار «السعودية الخضراء» بمتنزه الملك سلمان البري، قد شهد تطورا في كثير من برامجه وفعالياته بما ينسجم مع رؤية المملكة.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن مبادرة غرس (200.000) ألف شتلة، ونثر (10.000.000) عشرة ملايين بذرة خلال العام الحالي 2022م.
وتضمن احتفال التدشين غرس أكثر من 500 شجرة، وتكريم القطاعات والجمعيات والمؤسسات المشاركة في حفل التدشين.
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