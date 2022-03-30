شكرا لقرائتكم خبر إطلاق برنامج «إنسان» عبر قناة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبين الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي أنها سعت في مسيرة تطوير محتواها إلى عقد العديد من الشراكات المميزة مع مرتكز القوة التي تمثل جزءا من ثقافة المملكة العربية السعودية وشعبها المعطاء وإحداها المساهمة الرائعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للعالم أجمع.
وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تعد خطوة ضمن خطوات علت من خلالها الهيئة لإبراز الجهود الوطنية التي بقيت مغيبة عن الجانب الإعلامي من خلال شراكات مع عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق برنامج «إنسان» عبر قناة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.