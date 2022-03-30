شكرا لقرائتكم خبر إطلاق برنامج «إنسان» عبر قناة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن إطلاقها لبرنامج «إنسان» بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر قناة السعودية، وهي الشراكة الأولى من نوعها للجمع بين العمل الإنساني والجانب الإعلامي خلال شهر رمضان المبارك.

وبين الرئيس التنفيذي للهيئة محمد الحارثي أنها سعت في مسيرة تطوير محتواها إلى عقد العديد من الشراكات المميزة مع مرتكز القوة التي تمثل جزءا من ثقافة المملكة العربية السعودية وشعبها المعطاء وإحداها المساهمة الرائعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للعالم أجمع.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تعد خطوة ضمن خطوات علت من خلالها الهيئة لإبراز الجهود الوطنية التي بقيت مغيبة عن الجانب الإعلامي من خلال شراكات مع عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع.