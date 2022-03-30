أمير القصيم يستقبل الفائزين بجائزة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالإمارة اليوم، الفائزين بجائزة المحتوى الإعلامي الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سموه الفائزين بالجائزة، مؤكدًا أنها تعدّ حاضنة ومحفزة للمتميزين بوسائل التواصل الاجتماعي الذين لهم أثر إيجابي في الدفاع عن الوطن والذود عنه، مشيرًا إلى أنها إحدى المبادرات التي تسهم في تشجيع ونشر الإيجابية في التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المعلومة النافعة واستخدم تلك المواقع على الوجه الأمثل.