الشيباني يرأس اجتماعات اللجنة السعودية – النيجرية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عُقدت اليوم اجتماعات الدورة الأولى للجنة السعودية النيجرية المشتركة بالعاصمة الرياض، برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون بجمهورية النيجر آدو الحاج عبدو، وحضور عدد من المسؤولين والمختصين من القطاعات الحكومية في البلدين.

وجرى خلال الاجتماع التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة، الذي تناول العديد من الموضوعات في المجالات المختلفة، التي تهدف إلى تنمية رفع العمل المشترك بما يحقق أهداف البلدين، والعمل على خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.