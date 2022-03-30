اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند تشارك في مأدبة عشاء على شرف رئيسة مؤتمر القمة العالمي للمرأة

ومنذ عام 1990، يعد مؤتمر القمة العالمي للمرأة حدثًا عالميًا سنويًا يحضره قادة مثل رؤساء الجمعيات الوطنية، والرؤساء والوزراء، والوزيرات، وكبار المسؤولين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص، وكذلك رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تشارك ما يقارب 600-800 شخصية من القيادات النسائية ورائدات الأعمال من حوالي 60 بلدًا في المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار «المرأة: خلق الفرص في الواقع الجديد»، حيث يهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والتواصل ومشاركة الحلول والاستراتيجيات الناجحة، والتغلب على التحديات، وخاصة إعادة بناء الاقتصادات بقوة المرأة، وقيادة المسؤولية إلى أماكن عمل عادلة، وتحويل ريادة الأعمال بالتكنولوجيا، وتنشيط سلاسل التوريد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة للنساء، وتعزيز النمو مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض.
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