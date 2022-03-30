اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند تشارك في مأدبة عشاء على شرف رئيسة مؤتمر القمة العالمي للمرأة

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت سعادة السفير منى عباس محمود رضي، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند الصديقة، في مأدبة العشاء التي عقدت بمناسبة زيارة سعادة السيدة إيرين ناتيفيداد، رئيسة مؤتمر القمة العالمي للمرأة إلى بانكوك، بحضور عدد من سفيرات الدول الصديقة المعتمدات لدى مملكة تايلاند والشخصيات النسائية التايلندية، وذلك لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه المدراء التنفيذيون ورجال الأعمال المغتربون من مختلف الدول في التشجيع على المشاركة والتسجيل لحضور مؤتمر القمة العالمي للمرأة 2022 (GSW 2022) الذي سيعقد في بانكوك خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2022 في العاصمة التايلندية.

ومنذ عام 1990، يعد مؤتمر القمة العالمي للمرأة حدثًا عالميًا سنويًا يحضره قادة مثل رؤساء الجمعيات الوطنية، والرؤساء والوزراء، والوزيرات، وكبار المسؤولين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص، وكذلك رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تشارك ما يقارب 600-800 شخصية من القيادات النسائية ورائدات الأعمال من حوالي 60 بلدًا في المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار «المرأة: خلق الفرص في الواقع الجديد»، حيث يهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والتواصل ومشاركة الحلول والاستراتيجيات الناجحة، والتغلب على التحديات، وخاصة إعادة بناء الاقتصادات بقوة المرأة، وقيادة المسؤولية إلى أماكن عمل عادلة، وتحويل ريادة الأعمال بالتكنولوجيا، وتنشيط سلاسل التوريد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المملوكة للنساء، وتعزيز النمو مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض.