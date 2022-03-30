اخبار الخليج – بالصور.. جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية تستضيف الشيخة مي العتيبي

محمد بن مسعود - الدمام - «نموذج مبدع لسيدة وطنية استثنائية» كان عنوان الأمسية السنوية التي نظمتها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية مساء أمس الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 والتي تحتفي فيها سنويًا بقصة نجاح قائد، وكانت ضيفة أمسية هذا العام معالي الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية ورئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين، بحضور أكثر من 200 شخصية قيادية من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية، روت خلالها أهم المحطات في مسيرة حياتها متمثلة في نشأتها ودراستها و رحلتها مع التعليم الخاص غير الربحي وقصة إنشاء مدرسة بيان البحرين كمدرسة وطنية منذ مطلع الثمانينيات.

تم افتتاح الأمسية بكلمة ترحيبية ألقاها السيد أحمد محمود عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية، ذكر فيها حرص جمعية البحرين للتدريب في كل عام على استضافة القيادات البحرينية الملهمة، بهدف توفير منصة من خلالها يلتقي المشاركون بقادة ملهمون للاستماع إلى تجاربهم والنهل من خبراتهم وهذا يأتي ضمن أهداف الجمعية في نشر وتعزيز ثقافة التنمية البشرية في البحرين وبناء مجتمع قوي قائم على المعرفة. وأضاف: «أن معالي الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد التنمية السياسية ورئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين هي من القيادات البحرينية الملهمة والمتميزة والشخصيات البارزة التي ساهمت بجد وإخلاص في تطوير العديد من القطاعات ولها العديد من الإنجازات على الصعيد المحلي والدولي.»

اعتلت بعدها المنصة معالي الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي، لاستعراض مسيرتها والتي تم تقسيمها لعدة محطات ومراحل، لكل مرحلة منها تحدياتها ومصاعبها على الصعيد المهني والشخصي التي أسهمت بشكل كبير في بلورة انجازاتها المتميزة. وبينت معاليها أهم التجارب والخبرات والدروس والمهارات التي ميزت كل مرحلة، واختتمت بمجموعة من أهم النصائح التي اكتسبتها خلال مسيرة عطائها الحافلة.

وفي الختام توجه السيد أحمد عطية بجزيل الشكر وخالص العرفان إلى معالي الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي لقبولها دعوة الجمعية للمشاركة في الأمسية، وإلى كبار الشخصيات وجميع المؤسسات والشركات المشاركة في نجاح هذه الأمسية.